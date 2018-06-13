Египетские фанаты увидели Салаха через ворота православного храма. Видео

Сборная Египта прибыла в Екатеринбург в 20 часов по местному времени (18 по Москве). Послезавтра команда Эктора Купера сыграет в столице Урала против Уругвая.

Возле гостиницы "Хилтон" автобус с африканской командой встретила толпа журналистов и болельщиков, в том числе из Египта. Любопытно, что отель расположен в непосредственной близости от православного храма, и как раз через ворота с крестом арабские фанаты приветствовали своих любимцев. Особо громких оваций, разумеется, удостоился форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах, чье участие в матче под вопросом из-за травмы плеча. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Сборная Египта заселилась в отель! Толпа у ворот православного храма приветствует Салаха! Сюр) pic.twitter.com/XHe4STZlfI – Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 июня 2018 г.

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