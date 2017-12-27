Египетская футбольная ассоциация постарается убедить игроков не держать пост перед ЧМ-2018

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида подчеркнул, что команда приняла решение базироваться в Грозном во время чемпионата мира-2018 не из-за религиозных предпочтений. Также он пообещал убедить игроков не придерживаться поста перед турниром.

– Иногда мне доводилось слышать такие мнения, что мы специально выбрали Грозный, потому что мы мусульмане, – цитирует ТАСС Хани Абу Рида. – Но заверяю вас, отнюдь не это стало определяющим фактором. Мои российские коллеги и друзья даже подтрунивают надо мной порой по этому поводу, но религия здесь ни при чем. Хотя, возможно, для жителей Грозного будет проще, что именно мы к ним поедем, а не, допустим, сборная Франции или Англии. Но так уже сложилось.

– Чемпионат мира начнется сразу после месяца поста – Рамадана, насколько тяжело это будет для игроков? Насколько соблюдение Рамадана, а также идущий следом праздник розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам) может повлиять на игру сборной?

– Ох, это очень тяжело, сразу вам скажу. И это – наша главная проблема. Хотя по Корану путешественники, а также те, кто работает, выполняет какую-то миссию, особенно вне дома, а сюда можно отнести и спортсменов, могут не поститься, даже при наличии такого дозволения они будут придерживаться поста. А если они станут воздерживаться от еды, то шансы на проигрыш стремительно растут. Вы же понимаете, во время Рамадана полностью меняется образ жизни – они не спят ночью, не едят и не пьют днем, как они смогут тренироваться, когда у них полностью поменяются физиологические циклы. Более того, у вас и закат солнца позднее, а значит, приступать к первой трапезе они смогут лишь в районе девяти часов вечера? И что это будет за подготовка? Тем более что мы планировали приехать на чемпионат где-то за неделю, значит, последняя неделя поста выпадает уже на российские условия. Поэтому мы сделаем все, чтобы убедить их не держать пост.