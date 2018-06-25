Египетская футбольная ассоциация не продлит контракт с Купером после вылета с ЧМ-2018

Египетская футбольная ассоциация не намерена продлевать контракт с главным тренером сборной Египта Эктором Купером. Об этом заявил член правления ассоциации Карам Курди.

- Контракт с главным тренером после поражения со счетом 1:2 от Саудовской Аравии, ставшего третьим подряд, продлен не будет, - цитирует функционера "Р-Спорт".

Ранее аргентинский тренер заявил, что не собирается подавать в отставку. Сборная Египта проиграла все три матча на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе А.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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