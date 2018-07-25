Египетская футбольная ассоциация назвала имена кандидатов на пост тренера сборной

Египетская футбольная ассоциация объявила шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной страны, сообщает BBC. Аргентинец Эктор Купер, под руководством которого "фараоны" выступали на чемпионате мира-2018, после трех лет работы с командой покинул ее, не став продлевать контракт. 62-летнего специалиста может сменить один из этих тренеров: Хорхе Луис Пинту, Кике Санчес Флорес, Хавьер Агирре и Вахид Халилходжич.

Пинту известен по работе со сбоной Коста-Рики, которую он вывел в 1/4 финала ЧМ-2014. Последним местом его работы была сборная Гондураса. Флорес в разные годы работал с "Валенсией", "Бенфикой" и "Атлетико". В прошлом сезоне он возглавлял "Эспаньол". Агирре находится без работы с мая 2017 года, когда покинул пост наставника клуба "Аль-Вахда" из ОАЭ. Халилходжич в разные годы возглавлял сборные Кот-д’Ивуара, Алжира и Японии.

Сборная Египта на ЧМ-2018 заняла четвертое место в группе A, поочередно проиграв Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).