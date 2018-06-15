Египет - Уругвай: Салах не сыграл в свой день рождения

Сборная Египта провела третью замену в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая. Таким образом, в игре не примет участия лидер атак египтян Мохамед Салах. Форвард "Ливерпуля" получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) и еще не набрал форму. Сегодня у игрока день рождения - ему исполнилось 26 лет.

Египет и Уругвай - соперники России по группе A. Россияне в стартовом матче турнира разгромили Саудовскую Аравию 5:0.

Трансляция матча Египет - Уругвай