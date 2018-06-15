Египет - Уругвай: "фараоны" без Салаха проиграли

Сборная Уругвая победила команду Египта в стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2018. Единственный мяч на 89-й минуте провел Хосе Хименес. В составе египтян на поле не появился лидер атак Мохамед Салах. Форвард "Ливерпуля" получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) и еще не набрал форму. Сегодня у игрока день рождения - ему исполнилось 26 лет.

Кроме того, в запасе африканской команды остался 45-летний вратарь Эссам Эль-Хадари, который в случае выхода на поле стал бы самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.

Египет и Уругвай - соперники России по группе A. Россияне в стартовом матче турнира разгромили Саудовскую Аравию 5:0.

Чемпионат мира-2018

Группа А

Египет - Уругвай - 0:1 (0:0)

Гол: Хименес, 89.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдельшафи, Варда (Собхи, 82), Эль-Нени, Хамед (Морси, 50), Саид, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весино (Торрейра, 87), Бентанкур, Де Арраскаэта (Родригес, 59), Кавани, Луис Суарес.

Предупреждение: Хегази, 90+6.

Судьи: КАЙПЕРС. ван Рукел, Зейнстра (все Голландия).

ВАР: Маккели (Голландия). Гиль (Польша), Гренгор, Тюрпен (все Франция).

15 июня. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 27015 зрителей.