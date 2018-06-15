Египет – Ургувай: прямая трансляция (видео)

Сегодня пройдет второй день чемпионата мира по футболу. Долгожданный турнир в этом году проходит в России. Накануне состоялся первый матч, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0. Сегодня, 15 июня, пройдет второй матч группы А, в нем сыграют Египет и Уругвай. Эта встреча пройдет на "Екатеринбург Арене" и начнется в 15.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Египет – Уругвай. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Египет – Уругвай.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать видеостудия "Спорт-Экспресса" – в ней будут уникальные гости, прямые включения из городов, принимающих чемпионат мира. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира. Подключайтесь – будет интересно!