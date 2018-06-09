Эффектный гол Ивановича в матче против Боливии

Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович отметился голом в товарищеском матче против Боливии в преддверии чемпионата мира-2018. 34-летний игрок обороны завершил атаку своей команды, которая включала в себя несколько передач в касание, плотным ударом под перекладину.

После этого мяча счет стал 4:0 в пользу европейской команды. Для Ивановича этот гол - 13-й в 103 матчах за сборную.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная Сербии в группе E сыграет с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Калининград) и Бразилией (27 июня, Москва, "Спартак").

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