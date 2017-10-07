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10:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эффектный гол Гризманна перед Болгарией. Видео


Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился эффектным голом на тренировке команды перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии. 26-летний француз ударом "ножницами" поразил ворота Альфонса Ареола после навеса с фланга.

Напомним, матч Болгария - Франция состоится сегодня, 7 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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