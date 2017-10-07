Эффектный гол Гризманна перед Болгарией. Видео

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметился эффектным голом на тренировке команды перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии. 26-летний француз ударом "ножницами" поразил ворота Альфонса Ареола после навеса с фланга.
Напомним, матч Болгария - Франция состоится сегодня, 7 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
.@AntoGriezmann en 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/10EHIPgTH7– Equipe de France (@equipedefrance) 6 октября 2017 г.