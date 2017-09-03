Эффектная попытка Бэйла забить ударом через себя. Видео

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл пытался эффектным образом поразить ворота Австрии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. 28-летний валлиец в одной из атак пробил ударом через себя и попал в створ ворота, однако австрийский голкипер смог парировать удар.

Стоит отметить, что если бы Бэйл забил дважды в этом матче, то стал бы лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. На данный момент у него 26 мячей, а лучшим бомбардиром является Иан Раш с 28 голами.