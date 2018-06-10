Эдуардо Сальвио: "Я могу сыграть на трех позициях в сборной Аргентины"

Полузащитник сборной Аргентины Эдуардо Сальвио отметил, что способен сыграть на нескольких позициях. Он рассчитывает играть в основном составе на ЧМ-2018.

– В сборной многие могут играть на краю атаки, – цитирует A Bola Сальвио. – Но я справа могу играть на трех позициях. С этим нет проблем. Могу играть впереди, в полузащите или в обороне. Хотя мое появление в обороне может удивить. Тренер должен принять решение, основываясь на задачах и видении моей роли. Я не всегда играл на фланге. Он хорошо знает мои способности.