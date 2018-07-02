Эдуардо Сальвио: "Никто лучше аргентинцев не чувствует футбол"

Полузащитник сборной Аргентины Эдуардо Сальвио выразил сожаление по поводу вылета команды с ЧМ-2018. Аргентинцы в 1/8 финала уступили Франции (3:4).

– Мы прощаемся с чемпионатом мира, – цитирует A Bola Сальвио. – Нам грустно, потому что мы не достигли цели. Но я должен поблагодарить команду за возможность жить этой мечтой. Было очень приятно работать со всеми. Я грустен, но спокоен, потому что команда сражалась до последнего. Спасибо всем аргентинцам, которые поддерживали нас по всему миру. Я знаю, что никто лучше аргентинцев не чувствует футбол. Спасибо, Аргентина!

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