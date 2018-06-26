Эдуард Кокшаров: "Испания может дрогнуть в 1/8 финала ЧМ"

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по гандболу, победитель ЧМ-97, а сейчас главному тренеру мужской сборной России Эдуард Кокшаров уверен, что российская сборная по футболу может навязать борьбу Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

– В эти дни не смотреть футбол невозможно, – приводит Team Russia слова Кокшарова. – Вся страна болеет. Очень хочется, чтобы на домашнем чемпионате мира у нашей команды что-то получилось.

– Впервые сборная собственно России вышла на чемпионате мира из группы.

– И я этому очень рад. В своих первых двух матчах команда забила восемь мячей и принесла радость болельщикам, хотя до начала турнира все относились к ней скептически и очень боялись, что домашний чемпионат мира получится в спортивном отношении провальным. К счастью, игроки и тренеры смогли доказать и себе, и негативно настроенным людям, что они действительно команда. Да, мировым лидерам наша сборная уступает во многих компонентах, но это компенсируется огромным желанием и старанием. Во вчерашней игре с Уругваем до перерыва пропустили два мяча и получили красную карточку, но во втором тайме вдесятером пытались что-то сделать, выровнять игру. Это говорит о настрое команды, о том, что у нее здоровый коллектив.

– В чем, на ваш взгляд, причина поражения от Уругвая?

– Больше чем уверен, что в подсознании игроков сидела мысль: первая задача уже выполнена, сборная в 1/8 финала. В турнирном плане игра не была жизненно важна. Присутствовало огромное желание, но я не увидел той четкой игры, которая была присуща команде на старте турнира.

– Шансы против Испании в 1/8 финала есть?

– У Португалии сильная сборная, но это команда одного игрока. Многое зависит от того, какой у него день, что за настроение. Поэтому с португальцами играть было бы значительно проще, чем с испанцами, исповедующими командный футбол. К тому же вчера они показали, что борются до финального свистка. Вместе с тем сборная Марокко продемонстрировала, что Испания тоже может дрогнуть.

– Собираетесь посетить какую-нибудь игру ЧМ-2018?

– К сожалению, нет такой возможности. Я сейчас в Краснодаре. Дочь окончила школу, сдала ЕГЭ. Собирается продолжить учебу, и семья озабочена этим.