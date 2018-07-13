Эдуард Безулов: "Узнав сроки лечения Дзагоева, Черчесов сказал: "Будем готовить его к плей-офф"

Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью "СЭ" сказал, что штаб команды не допускал мысли о досрочном отъезде с чемпионата мира Алана Дзагоева. Полузащитник получил травму в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0), после чего вышел на поле только в 1/4 финала против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Почти за 50 дней сборов у нас была только одна мышечная травма – у Алана Дзагоева, – сказал Безуглов. – После нее он был готов тренироваться в общей группе уже на 12-й день. Одна травма мышц за такой срок – очень хороший результат, что говорит об отличной переносимости нагрузок, которые строго рассчитывались и позволили добавлять от игры к игре вплоть до матча с Хорватией.

– В чем особенность повреждения Алана Дзагоева и технологии лечения? Был ли риск того, что игрок раньше времени уедет в отпуск?

– У Алана было повреждение двуглавой мышцы бедра, полученное во время спринта – это классический механизм. Мы в первый же день сделали МРТ, определили объем повреждения, поэтому и смогли достаточно точно спрогнозировать сроки лечения. Ни одной минуты ни у кого не было мысли, что Дзагоев должен уехать. Мы заложили на лечение 10-14 дней, Алан принял наш план, и уже на 12-й день вернулся в общую группу. Станислав Саламович, когда узнал о сроках лечения, сказал только одно: "Отлично, будем готовить его к плей-офф". В лечении было несколько особенностей – это методика лечения самой мышцы, время начала тренировок и объем физиотерапевтического лечения, но самым главным я назвал бы мотивацию и профессионализм футболиста. После возвращения в общую группу ни один из параметров готовности Алана не стал хуже.

– Во время Евро-2016 благодаря своей технологии вы вернули Глушакова в строй за три дня, хотя лечение могло пройти и за 14 дней. Как сейчас лечили Дзагоева?

– Так же, как и тогда Дениса. Эта методика себя хорошо зарекомендовала, ребята о ней знают. Она безопасна, абсолютно легальна, но хорошо работает только при точном соблюдении технологии и полном понимании со стороны тренерского штаба. Очень важно быстро, но в то же время аккуратно подвести игрока к соревновательным нагрузкам. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Эдуарда Безуглова

Наши ожидания. Не только наши проблемы // Команда гордости нашей //

Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? //

Россия на ЧМ-2018: импульс, который нельзя потерять //

За что мы полюбили эту сборную России

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018