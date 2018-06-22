Эдуард Безуглов: "Все говорят, Салах – герой, вышел после травмы плеча. У Жиркова повреждение не легче"

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Юрия Жиркова. Защитник после победного матча против Египта (3:1), в котором он провел на поле 86 минут, работает по индивидуальной программе. После встречи с Саудовской Аравией (5:0), в котором он сыграл без замены, два дня тренировался вне общей группы.

– Что касается Жиркова, то у вас неверные представления о том, что он всегда выбывает на два-три дня после матчей. Это происходит далеко не всегда, – сказал Безуглов. – Плюс после каждого матча, мы проводим анализы: смотрим кровь, смотрим на функциональное состояние по пульсу. Потом каждый тренируется индивидуально. Кого-то вы видите, что он отдельно от всех, а кого-то не замечаете. Нагрузка варьируется. У Юрия в матче против Египта и ранее против Саудовской Аравнии была травма сухожилия стопы. Он молодец. хорошо лечился, выдержал всю игру. Все говорят, какой герой Салах, вышел после травмы плеча. Но у Жиркова как повреждение как минимум не легче. Он вышел ив сем все доказал. Уже завтра он будет тренироваться вместе со всеми и готовиться к матчу с Уругваем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

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