Эдуард Безуглов: "У игроков сборной взяли в этом году более 300 проб. Это минимум вдвое больше, чем у англичан!"

Врач сборной России Эдуард Безуглов ответил на призывы из-за рубежа в очередной раз проверить национальную команду на допинг. Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт обратился в ФИФА с соответствующим призывом после того, как команда Станислава Черчесова на старте домашнего чемпионата мира одержала две победы с общей разницей мячей 8:1 и досрочно вышла в плей-офф.

– Во-первых, мы бы тоже хотели знать, сколько раз сдавали пробы англичане. Потому что ФИФА никогда ответов на подобные вопросы не дает, – сказал Безуглов. – Но мы можем облегчить жизнь английским журналистам и сами все рассказать: за два сбора в этом году наши футболисты сдали более 120 проб по линии ФИФА, по линии УЕФА и РУСАДА – в общей сложности более 200. Итого более 300. Готов поспорить на бутылку маложирного молока, что это минимум в два раза больше, чем количество проб, сданных игроками сборной Англии. Так что пусть те же англичане на себя смотрят. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Следующий матч сборной России состоится в понедельник, 25 июня. Соперником команды Станислава Черчесова по матчу в Самаре будет Уругвай. Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.

Отметим, что россияне выйдут в 1/8 финала с первого места в группе, если не проиграют южноамериканцам.

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