Эдуард Безуглов: "Рассчитываем, что эффект от сбора в среднегорье продлится до финала"

Врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил причины отличной физической формы игроков команды Станислава Черчесова. На старте чемпионата мира-2018 россияне одержали победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1), досрочно гарантировав себе выход в плей-офф.

- В современном спорте высших достижений эмоциональный компонент является очень важным при прочих равных условиях, - сказал Безуглов. - Физическая форма у команды растет с каждым следующим матчем, ребята сами это отмечают. Атмосфера позитивная, все рады, что удалось порадовать всю страну, при этом все понимают, что ничего еще не сделано, и я уверяю вас, каждый игрок расшибется в лепешку, чтобы как можно дольше продержаться на турнире.

- Как быстро наступает эффект сборов в среднегорье и как долго он держится?

- Это зависит от очень многих факторов: от уровня гор, от изначального состояния, от уровня нагрузок. Мы рассчитываем, что этот эффект продлится до финала чемпионата мира.

Сборная России всегда славилась хорошей физической подготовкой. В прошлом году хорошо бежали на Кубке конфедераций, а сейчас динамика еще более позитивная. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

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