Эдуард Безуглов: "Дзагоев в Самару не летит"

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Алана Дзагоева. По его словам, в Самару на матча чемпионата мира с Уругваем хавбек ЦСКА не полетит.

– Каков прогресс в восстановлении Жиркова и Дзагоева, которые не участвуют в тренировках сборной России? И почему Жирков постоянно выбывает на два-три дня после каждой игры?

– Дзагоев в матче с Саудовской Аравией получил травму мышцы бедра. Изначально было понятно, что если он сумеет восстановиться, то только к матчам плей-офф. К счастью, в плей-офф мы вышли, и у Дзагоева все идет по плану. Сегодня у него будет первая индивидуальная тренировка на поле. Во время нашего отлета в Самару он останется в Новогорске, где продолжит занятия, а после возвращения из Самары будет работать уже вместе со всеми, но с ограничениями. Прогресс у него хороший. К плей-офф он будет тренироваться в общей группе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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