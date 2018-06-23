Эдисон Флорес: "Неправильно говорить, что сборная Перу потерпела неудачу на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Перу Эдисон Флорес выразил мнение, что его команда имела шансы на попадание в плей-офф чемпионата мира-2018. Перуанцы потеряли шансы на выход в 1/8 финала, уступив в двух стартовых матчах Дании и Франции (оба раза - 0:1). В заключительном туре они встретятся с Австралией.

-Нам очень жаль, что мы не смогли пройти в следующий этап и не сыграем в плей-офф чемпионата мира, - цитирует ТАСС Флореса. - Это была главная цель сборной Перу. Но неправильно говорить, что мы потерпели абсолютную неудачу, у нас были шансы пройти дальше.

Сборная Австралии - очень быстрая и довольно техничная команда, австралийские футболисты продемонстрировали это в своих первых матчах на чемпионате мира. Попытаемся им противостоять и создать опасные моменты у чужих ворот. Мы хотим показать достойную игру, несмотря на то, что потеряли все шансы на выход из группы.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)