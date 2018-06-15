Эдинсон Кавани: "В матче с Египтом все прошло как мы и планировали"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани заявил, что матч чемпионата мира с командой Египта (1:0) прошел так, как рассчитывали латиноамериканцы. Уругвайцы забили единственный гол под занавес второго тайма.

- Мы рады победе, это триумф, - приводит ТАСС слова Кавани. - Игра была тяжелая, напряженная, но благодаря поддержке команды и взаимопониманию нам удалось прийти к победе. Все прошло как мы и планировали, команда физически подготовлена.

После двух сыгранных матчей в группе А первое место занимает сборная России, следом идут уругвайцы, которые уступают по дополнительным показателям.