Эдинсон Кавани: "Сейчас для сборной Уругвая самое главное - стать первой в группе"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира с командой России, который пройдет 25 июня в Самаре.

- Каким образом Уругваю нужно вести эту игру?

- Мы всегда пытаемся улучшать игру и совершенствоваться. Мы прекрасно понимаем характеристики своей команды. Фокусируемся на своей работе, чтобы с каждым матчем двигаться вперед. В том числе и по части физической подготовки.

- Хименес не сыграет. Это важный фактор?

- Важный. Он показал превосходный уровень игры. Но говорил раньше и говорю сейчас: мы - команда. И она состоит из лучших игроков нашей страны. Поэтому те, кто выйдет на поле, должны сделать свою работу так же хорошо.

- Может ли команда использовать чаще длинные передачи для вас и Суареса?

- У нас есть вариативность. Можно так сказать: у нас должен быть полный набор всех стрел. Иногда - короткие передачи, иногда - длинные, иногда - дальние удары. У нас есть новые игроки, которые только что дебютировали в составе команды, и это действительно скорее делает акцент на середину поля.

- В чем надо прибавлять? И стало ли сюрпризом выступление многих других сильных команд?

- Результаты были примерно равными, за исключением России. Большинство матчей завершилось с разницей в один мяч, все было очень близко. И это показывает выросшее качество футбола в целом. Это характеризует этот чемпионат мира.

- Если заглядывать дальше, в 1/8 финала, кого бы предпочли - Португалию или Испанию?

- Давайте сначала поговорим о завтрашнем матче - он главный для нас сегодня. Главное - выиграть его и оказаться на первом месте в нашей группе. Надо сконцентрироваться на самих себе, а потом уже обращать внимание на других.

- Уругвай никогда так рано не выходил в следующий раунд. Это снимает груз с ваших плеч завтра?

- Мы рады этому. И главное - отдавать себя целиком на поле. Независимо от ситуации, сложившейся к сегодняшнему дню, мы будем так же относиться к игре и завтра. Первоочередной целью было квалифицироваться, следующей - выиграть все матчи на групповом этапе. (Игорь РАБИНЕР)