Эдинсон Кавани: "Сейчас для сборной Уругвая самое главное - стать первой в группе"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира с командой России, который пройдет 25 июня в Самаре.
- Каким образом Уругваю нужно вести эту игру?
- Мы всегда пытаемся улучшать игру и совершенствоваться. Мы прекрасно понимаем характеристики своей команды. Фокусируемся на своей работе, чтобы с каждым матчем двигаться вперед. В том числе и по части физической подготовки.
- Хименес не сыграет. Это важный фактор?
- Важный. Он показал превосходный уровень игры. Но говорил раньше и говорю сейчас: мы - команда. И она состоит из лучших игроков нашей страны. Поэтому те, кто выйдет на поле, должны сделать свою работу так же хорошо.
- Может ли команда использовать чаще длинные передачи для вас и Суареса?
- У нас есть вариативность. Можно так сказать: у нас должен быть полный набор всех стрел. Иногда - короткие передачи, иногда - длинные, иногда - дальние удары. У нас есть новые игроки, которые только что дебютировали в составе команды, и это действительно скорее делает акцент на середину поля.
- В чем надо прибавлять? И стало ли сюрпризом выступление многих других сильных команд?
- Результаты были примерно равными, за исключением России. Большинство матчей завершилось с разницей в один мяч, все было очень близко. И это показывает выросшее качество футбола в целом. Это характеризует этот чемпионат мира.
- Если заглядывать дальше, в 1/8 финала, кого бы предпочли - Португалию или Испанию?
- Давайте сначала поговорим о завтрашнем матче - он главный для нас сегодня. Главное - выиграть его и оказаться на первом месте в нашей группе. Надо сконцентрироваться на самих себе, а потом уже обращать внимание на других.
- Уругвай никогда так рано не выходил в следующий раунд. Это снимает груз с ваших плеч завтра?
- Мы рады этому. И главное - отдавать себя целиком на поле. Независимо от ситуации, сложившейся к сегодняшнему дню, мы будем так же относиться к игре и завтра. Первоочередной целью было квалифицироваться, следующей - выиграть все матчи на групповом этапе. (Игорь РАБИНЕР)
- Сборная России (футбол)
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