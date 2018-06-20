Эдинсон Кавани: "Надеемся, в игре с Россией не будет жаркой погоды"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани подвел итоги игры чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:0) и рассказал, чего ждет от России в очном матче.
- Финал игры с Саудовской Аравией был активным, мы удовлетворены, - цитирует ТАСС Кавани. - Вскоре предстоит встреча с Россией, предстоит много работать. Дальше будем смотреть. Была погода жаркая, это тоже повлияло на игру с Саудовской Аравией. Надеемся, в следующей игре не будет жары.
Встреча россиян и уругвайцев пройдет 25 июня в Самаре.
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Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
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