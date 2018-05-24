Эдинсон Флорес - о дисквалификации Герреро: "Нужно перевернуть страницу"

Защитник сборной Перу Эдинсон Флорес отметил, что команде нужно забыть о потере нападающего Паоло Герреро. Капитан команды был дисквалифицирован в прошлом году изначально на 12 месяцев, затем отстранение сократили до полугода, и он готовился к ЧМ-2018, но после апелляции ВАДА срок снова был увеличен – теперь до 14 месяцев, что вызвало возмущение многих игроков.

– Это довольно тяжело, – цитирует AFP Флореса. – Но мы должны перевернуть страницу и работать с футболистами, которые есть в нашем распоряжении.