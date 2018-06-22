Эдгардо Бауса: "Месси никогда не говорил, кого вызывать в сборную"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса опроверг слухи о том, что Лионель Месси вмешивается в определение состава команды. Он подчеркнул, что за время работы ничего подобного от форварда не исходило.

– Никогда Месси не говорил, чтобы мы кого-то вызывали в сборную, никогда не говорил мне, что хочет играть с определенными футболистами, а с другими – нет, – цитирует TyC Sports Баусу. – Решение по составу принимал я и ошибки допускал тоже я сам.

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