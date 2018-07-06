Эдгарас Янкаускас: "Россия готова к выходу в полуфинал ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас считает, что России по силам обыграть Хорватию и выйти в 1/2 финала домашнего чемпионата мира. Специалист отметил, что победа над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) добавила команде Станислава Черчесова уверенности.

– Фаворита в матче нет, – цитирует "Р-Спорт" Янкаускаса. – Да, хорваты по именам выглядят сильнее на бумаге, но российская команда играет дома при поддержке своих болельщиков. Шансы на выход в полуфинал равны. Сильные стороны команды Станислава Черчесова – единство, боевитость, самоотдача на высоком уровне. А после игры с Испанией к мастерству добавилась и уверенность в своих силах. Команда созрела, готова к матчу и выходу в полуфинал.

В игре с Испанией Станислав Черчесов выбрал единственно правильную тактику. Я сам работаю со сборной, которая в каждой игре действует вторым номером. Когда пытаемся идти в атаку, то разница в мастерстве по ходу матча ставит всех на свои места, и ты уже понимаешь, что ничего не сделаешь. Нет ничего зазорного, что Россия так играла, главное – результат. Тренерский штаб здорово сработал.

Зная, сколько лет Сергею Игнашевичу (14 июля ему исполнится 39 лет. - Прим. "СЭ"), можно только восхищаться тем, как он играет. Также в составе сборной России понравились Роман Зобнин, Александр Головин, Артем Дзюба. Все они сильные футболисты и уже засветились своей игрой на весь мир.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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