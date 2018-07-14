Эден Азар: "Завтра Бельгия должна была играть в финале"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар подвел итог выступлению команды на чемпионате мира-2018. Бельгийцы заняли третье место, обыграв в матче за бронзу Англию (2:0). Азар забил второй гол и был признан лучшим игроком встречи. По его словам, на грядущем чемпионате Европы бельгийцам по силам показать лучший результат.

– Какие впечатления после матча?

– Провели отличный матч, отличный турнир. Главное, что мы – не одиннадцать игроков, а целостная единая команда, состоящая из игроков, тренеров и всего штаба команды. Мы должны были играть в финале завтра, но получилось так, что покинули турнир стадией раньше. В будущем, уверен, мы прибавим.

– Команде по силам показать лучший результат на предстоящем чемпионате Европы?

– Конечно, ведь наши футболисты получат еще больше опыта в своих клубах. Нам необходимо наработать менталитет победителей, потому что только так можно выигрывать трофеи. У нас есть много молодых футболистов, которые действительно сильны, поэтому мы можем стать еще лучше. (Артем РЯБОВОЛ)