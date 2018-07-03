Эден Азар: "Возможно, такой матч, как с Японией, нужен был Бельгии ради будущих успехов"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар выразил мнение, что команда сможет извлечь правильный урок из матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии (3:2). Бельгийцы уступали по ходу встречи 0:2, но сравняли счет, а на 90+4 забили победный мяч.

- Наши игроки вышли на замену и принесли результат, - цитирует официальный сайт ФИФА Азара. - Пока мы просто счастливы, что выиграли и прошли! Мы отлично отреагировали на ситуацию. Возможно, именно такой матч нам нужен был ради будущих успехов.

Мы могли бы уже вылететь, но вышли в четвертьфинал. Играть с Бразилией - это всегда что-то невероятное. Бельгия действительно постарается выиграть!

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