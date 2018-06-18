Эден Азар: "В матче с Панамой нам немного повезло"

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар отметил, что в матче чемпионата мира против Панамы (3:0) его команде сопутствовала удача. Эта встреча стала дебютной для обеих команд на мировом первенстве.

- Для нас это была непростая игра. Особенно тяжелый первый тайм, но мы знали, что так будет. Команды на чемпионат мира так просто не попадают, - цитирует "Р-Спорт" Азара. - Во втором тайме тренер внес коррективы, но нам все равно немного повезло. Иначе все могло быть сложнее. Начало нормальное для меня. Надеюсь, что от игры к игре я буду прогрессировать.

Впереди бельгийцев ждут игры против Туниса (23 июня, Москва, "Спартак")и Англии (28 июня, Калининград).

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты