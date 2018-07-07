Эден Азар: "Тактический план Мартинеса сработал идеально"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар после матча чемпионата мира-2018 против Бразилии (2:1) отметил, что команда в восторге от выхода в полуфинал.

- Что тут говорить? Мы все в восторге, совершили по-настоящему грандиозную вещь! Можем гордиться собой, - заявил Азар. - Но цель - не полуфинал, хотим выйти в финал и победить.

Тактика на матч? Бразильцы создали несколько моментов, но нашей главной идеей было компактно сыграть в центре поля. Тренер не хотел, чтобы я или Лукаку возвращались в оборону - так мы могли проводить эффективные контратаки. Так мы и забили второй мяч. План сработал идеально. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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