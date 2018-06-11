Эден Азар: "Сборная Бельгии должна совершить что-то великое на ЧМ-2018"

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар считает, что его национальная команда должна достойно провести предстоящий чемпионат мира. Бельгия сыграет в группе G, где встретится с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).

- Футболисты нашей сборной выступают в отличных клубах. Мы все провели хороший сезон, поэтому должны совершить что-то великое на чемпионате мира, - приводит слова 27-летнего форварда портал FourFourTwo. - У нашей сборной нет зависимости от Эдена Азара, поскольку все работают на команду и вносят решающий вклад в ее результаты.

В минувшем сезоне Азар провел 8 матчей за сборную Бельгии, в которых забил 5 голов.

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