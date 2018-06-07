08:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Эден Азар: "Почувствовал дискомфорт в колене. Но это просто ушиб"


Вингер сборной Бельгии  Эден Азар успокоил болельщиков, которые стали волноваться после замены игрока в перерыве товарищеского матча с Египтом (3:0). Замена произошла из-за повреждения Азара.

– Меня заменили, потому что я почувствовал дискомфорт в колене, – цитирует AFP Азара. – Но не волнуйтесь. Это просто ушиб. Скоро станет легче. Мне понравилась игра. Мы действовали быстро, создавали движение, владели мячом. Если хотим далеко пройти на чемпионате мира, надо играть так, как в этой встрече, и сохранять свежесть.

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