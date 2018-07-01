Эден Азар о вылете Роналду и Месси: "Я надеюсь, чемпионат мира станет моим"

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар заявил, что сможет показать свою лучшую игру после вылета Аргентины и Португалии во главе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, соответственно. Вчера в 18 финала чемпионата мира аргентинцы уступили Франции (3:4), а португальцы – Уругваю (1:2).
- Я надеюсь, что этот турнир станет моим. Они уехали, настало время сиять, - цитирует "Р-Спорт" Азара. - Я хочу пройти в четвертьфинал, полуфинал, а потом, может быть, в финал. Но у нас играет команда. Месси и Роналду уехали, но еще много хороших футболистов осталось.
Напомним, бельгийцы в 1/8 финала мирового первенства сыграют с Японией. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону.
Бельгия - Япония: текстовая трансляция 2 июля в 21.00 по московскому времени. Ростов-на-Дону
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180701/1138798929.html
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Сборная Бельгии (футбол)
- Эден Азар
- Чемпионат мира 2018