Эден Азар: "Надеюсь на что-то значительное этим летом со сборной Бельгии"

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что он рассчитывает пройти с командой как можно дальше на чемпионате мира в России.

- У нас в составе собраны хорошие игроки, и я надеюсь на что-то значительное этим летом со сборной Бельгии, - приводит официальный сайт "Челси" слова Азара. - Мы все стали более зрелыми, большинству из нас сейчас 25 или 26 лет, и все мы ощущаем, что готовы к этому. Время подходит. Мы хотим играть вместе и что-то выиграть. Мы играли этим составом 5-6 лет, так что все мы чувствуем, что готовы к этому турниру, и мы стали сильнее как команда.

Напомним, бельгийцы на групповом этапе сыграют в квартете G с командами Панамы (18 июня, Сочи), Туниса (23 июня, Москва) и Англии (28 июня, Калининград).