Эден Азар: "Надеюсь, что сможем еще больше матчей сыграть на ЧМ вместе с братом"

Вингер сборной Бельгии Эден Азар надеется, что ему удастся сыграть больше матчей на чемпионате мира-2018 вместе с братом Торганом. В первой встрече на мировом первенстве против Панамы (3:0) братья провели на поле вместе 7 минут - Эден отыграл всю встречу, а Торган вышел на замену на 83-й минуте.

- Редко получается так, что два брата играют на одном чемпионате, - цитирует ТАСС Азара. - Надеюсь, что сможем еще больше матчей сыграть вместе.

- Я не думал о том, что играю с братом, - в свою очередь заявил Торган. - Важно, что команда выигрывает, как у нас получилось сегодня. Я играю в команде, я ее часть, поэтому не важно, играешь ли ты с братом или с кем-то другим.

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