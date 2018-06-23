Эден Азар: "Если бы Бельгия сейчас встретилась с Аргентиной снова, был бы совсем другой результат"

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, признанный лучшим футболистом матча ЧМ-2018 с Тунисом (5:2), заявил, что его команда стала сильнее по сравнению с чемпионатом мира-2014. Также он признался, что получил небольшую травму икроножной мышцы, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Считаете ли Бельгию кандидатом на победу в чемпионате мира?

- Мы – хорошая команда. Хотели бы выйти в финал! Четыре года назад мы проиграли Аргентине. Если бы сейчас встретились с ней же, матч получился бы совсем другим. Мы сильнее, чем четыре года назад, а аргентинская сборная переживает сложный момент. Но у нее высококлассные футболисты. Если будут правильно играть – многого добьются.

- Что случилось с вами? Травма? И как вам играть рядом с Лукаку?

- Ромелу заслуживает успехи, которые сейчас имеет. Он очень много тренируется. Впрочем, как и все мы. Когда мы даем мяч Лукаку у чужих ворот – он никогда не промахивается. Что касается моей травмы, в первом тайме почувствовал дискомфорт в икроножной мышце, но ничего серьезного. К завтра, думаю, восстановлюсь.

- Ожидали, что Бельгия выиграет так крупно? В чем секрет?

- Мы забили на пятой минуте, и задача упростилась. Плюс Тунис давал нам пространство, рисковал, поэтому нам было легко играть сегодня.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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