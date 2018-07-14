Эден Азар: "Буду ли смотреть финал? Зависит от моих детей!"

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар на пресс-конференции после победы в матче за третье место ЧМ-2018 над Англией (2:0) отметил, что удовлетворен результатом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Нам удалось добиться чего-то потрясающего, – подчеркнул Азар. – Эта игра не так интересна, как финал, но мы должны быть удовлетворены победой. Чемпионат мира прошел для нас почти идеально. Теперь надо думать о будущем.

– Считаете ли вы себя лучшим игроком турнира?

– Думаю, что этого титула заслужил не только я, а все футболисты сборной Бельгии. Главное, что наша команда показала, что может развиваться и достичь такого уровня. Это коллективный вид спорта. Я никогда не боролся за индивидуальные награды.

– Будете ли вы смотреть финал?

– Зависит от моих детей. Если они захотят – будем смотреть. Если нет – посмотрим что-то еще (улыбается). Но, конечно, я, как любитель футбола, хотел бы посмотреть игру.​

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