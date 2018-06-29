Дзюбу разыграли перед Испанией

Нападающего сборной России Артема Дзюбу разыграли после тренировки сборной. Во время общения форварда с журналистами кто-то украл у него бутсу. Артем был удивлен, но вскоре обувь нашлась - это был розыгрыш со стороны персонала команды. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Дзюбу разыграли и украли у него бутсу. А ещё он расписался на ромбике. Все, что надо знать об атмосфере в сборной перед Испанией! pic.twitter.com/lCJcQnieda– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 29 июня 2018 г.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
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