13:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюбу разыграли перед Испанией


Нападающего сборной России Артема Дзюбу разыграли после тренировки сборной. Во время общения форварда с журналистами кто-то украл у него бутсу. Артем был удивлен, но вскоре обувь нашлась - это был розыгрыш со стороны персонала команды. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ) 

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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