"Дзюбентер - петрушечный!" "Тампа" Лунева проиграла "Вашингтону" Дзюбы

Голкипер сборной России Андрей Лунев рассказал, как он коротает свободное время за компьютерными играми вместе с Артемом Дзюбой.

- В свободное время играем в PlayStation. В НХЛ, ФИФА, я ещё в Call of Duty немножко.

- Кто главный соперник?

- Дзюбентер.

- Дзюба?

- Ага.

- Он же всех обыгрывает в НХЛ.

- Да он вообще петрушечный. Играет только на фарте.

- Кто за кого играет?

- Вчера я играл за "Тампу", а он за "Вашингтон". Он победил, хотя я нанес втрое больше бросков. Ему фартит.

- А в ФИФА за кого играете?

- Не скажу.

- Слышали, что в ФИФА теперь не будет команд РФПЛ?

- А я за них и не играю!!! (Дмитрий СИМОНОВ)

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