"Дзюбентер - петрушечный!" "Тампа" Лунева проиграла "Вашингтону" Дзюбы

Голкипер сборной России Андрей Лунев рассказал, как он коротает свободное время за компьютерными играми вместе с Артемом Дзюбой.
- В свободное время играем в PlayStation. В НХЛ, ФИФА, я ещё в Call of Duty немножко.
- Кто главный соперник?
- Дзюбентер.
- Дзюба?
- Ага.
- Он же всех обыгрывает в НХЛ.
- Да он вообще петрушечный. Играет только на фарте.
- Кто за кого играет?
- Вчера я играл за "Тампу", а он за "Вашингтон". Он победил, хотя я нанес втрое больше бросков. Ему фартит.
- А в ФИФА за кого играете?
- Не скажу.
- Слышали, что в ФИФА теперь не будет команд РФПЛ?
- А я за них и не играю!!! (Дмитрий СИМОНОВ)