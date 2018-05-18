17:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба завтра будет тренироваться в общей группе сборной России


Как сообщал "СЭ", нападающий сборной России  Артем Дзюба пропускает первую тренировку команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. У игрока поднялась температура, но по данным пресс-службы, уже завтра он будет заниматься в общей группе.

В занятии сборной не принимают участие Владимир Габулов, Роман Нойштедтер и Дмитрий Черышев, которые присоединятся к команде уже на сборах в Австрии.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей

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