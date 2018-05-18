Дзюба завтра будет тренироваться в общей группе сборной России

Как сообщал "СЭ", нападающий сборной России Артем Дзюба пропускает первую тренировку команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. У игрока поднялась температура, но по данным пресс-службы, уже завтра он будет заниматься в общей группе.

В занятии сборной не принимают участие Владимир Габулов, Роман Нойштедтер и Дмитрий Черышев, которые присоединятся к команде уже на сборах в Австрии.

На сбор в Новогорск прибыли все, кроме Габулова, Нойштедтера и Черышева. Они - в расположении своих клубов. У Артема Дзюбы утром поднялась температура, сегодня он не тренируется, завтра будет заниматься в общей группе. pic.twitter.com/oVz2DSxfwB – Сборная России (@TeamRussia) 18 мая 2018 г.

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