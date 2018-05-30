23:35 30 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба - второй игрок тульского "Арсенала" в истории сборной России

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Артем Дзюба вышел на замену в товарищеском матче против сборной Австрии и стал вторым игроком, представляющим в сборной России тульский "Арсенал".

Ранее из представителей тульского клуба за национальную команду выступал только Рамиз Мамедов, принявший участие во встрече с бразильцами в ноябре 1998 года (1:5). (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" проводил онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЗ+

А с какого бока он игрок Арсенала? Второй круг чемпионата закончился, его аренда тоже, и он теперь игрок Зенита.

23:52 30 мая

arbitr57

Артем Дэюба уже не игрок Зенита, отданный в аренду Арсеналу? Аренда не закончилась?

23:43 30 мая

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