Дзюба - второй игрок тульского "Арсенала" в истории сборной России

Артем Дзюба вышел на замену в товарищеском матче против сборной Австрии и стал вторым игроком, представляющим в сборной России тульский "Арсенал".
Ранее из представителей тульского клуба за национальную команду выступал только Рамиз Мамедов, принявший участие во встрече с бразильцами в ноябре 1998 года (1:5). (Кирилл БУРДАКОВ)
"СЭ" проводил онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.
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А с какого бока он игрок Арсенала? Второй круг чемпионата закончился, его аренда тоже, и он теперь игрок Зенита.
23:52 30 мая
arbitr57
Артем Дэюба уже не игрок Зенита, отданный в аренду Арсеналу? Аренда не закончилась?
23:43 30 мая