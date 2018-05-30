Дзюба - второй игрок тульского "Арсенала" в истории сборной России

Артем Дзюба вышел на замену в товарищеском матче против сборной Австрии и стал вторым игроком, представляющим в сборной России тульский "Арсенал".

Ранее из представителей тульского клуба за национальную команду выступал только Рамиз Мамедов, принявший участие во встрече с бразильцами в ноябре 1998 года (1:5). (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" проводил онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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