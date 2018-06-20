09:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба в игре с Египтом установил два рекорда ЧМ-2018


По данным InStat, форвард Артем Дзюба установил сразу два рекорда чемпионата мира-2018 в матче Россия - Египет (3:1).

Игрок в матче с африканцами 55 раз вступал в единоборства. Это лучший показатель за все проведенные матчи на чемпионате мира-2018, второе место по данному показателю у форварда сборной Колумбии Радамеля Фалькао (32).

Из 55 единоборств Дзюба выиграл 23. Это тоже рекорд турнира. Второй показатель у защитника сборной Уругвая Диего Година (19). 

29-летний Дзюба в матче с Египтом забил третий мяч России. На его счету 2 гола в 2 матчах чемпионата мира. 

Россия - Египет

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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