Дзюба участвует в тренировке сборной впервые за 355 дней

Нападающий сборной России Артем Дзюба оправился от болезни и приступил к тренировкам в составе команды на сборе в Австрии. В последний раз форвард участвовал в занятиях сборной 355 дней назад - во время подготовки к Кубку конфедераций-2017, сыграть на котором ему помешала травма.

В последний раз Дзюба выходил на поле в футболке сборной 590 дней назад - 9 октября 2016 года. Тогда команда Станислава Черчесова уступила Коста-Рике (3:4), а форвард отметился дублем. Если же Дзюба 30 мая сыграет против Австрии, то пауза между матчами за сборную составит у него 598 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)

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