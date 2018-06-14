Дзюба против Египта - с первых минут? Экспертное мнение Анатолия Бышовца

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" отметил игру форварда Артема Дзюбы, заявив, что Федор Смолов после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) может потерять место в основе. Во втором тайме Дзюба отличился менее чем через две минуты после выхода на замену и довел счет до разгромного.

– Смолов не сумел реализовать те моменты, которые у него были, – считает Бышовец. – По поводу Дзюбы, то, учитывая проблемы в центре обороны соперника, можно было предположить, что все этим и закончиться. Защитники Саудовской Аравии много ошибались, а Дзюба такой рослый. Можно было с большой уверенностью говорить, что он забьет после выхода. Потому что в обороне соперник сыграл с очень большими погрешностями. Артем забил – для него это хорошая мотивация. Думаю, в ближайшем матче (против Египта. – Прим. "СЭ") его можно рассматривать как игрока основного состава. (Игорь НОВИКОВ)

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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