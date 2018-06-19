Дзюба процитировал Дамблдора, комментируя свое заявление перед ЧМ-2018

Форвард сборной России Артем Дзюба в интервью официальному сайту ФИФА прокомментировал свое выступление перед журналистами в преддверии чемпионата мира-2018. Тогда форвард призвал СМИ и болельщиков сплотиться вокруг команды, а не критиковать ее до завершения турнира.

– Всегда стараюсь разрядить обстановку шуткой, поддержать, подставить плечо. Надеюсь, ребята это чувствуют, – сказал Дзюба. – Я все говорил от сердца, от того, что было на душе. Мне было немножко неприятно. Грандиозный турнир, праздник футбола, праздник для всей планеты, а мы начинаем с такого негатива. Я всегда в любой момент ищу положительные эмоции. Как говорил Альбус Дамблдор (директор школы "Хогвартс" из серии книг о Гарри Поттере. – Прим. "СЭ"), "даже в самые темные времена можно найти лучик света". Придерживаюсь такого же мнения.

В матче против Саудовской Аравии (5:0) на ЧМ-2018 Дзюба отметился голом и результативной передачей. Сегодня, 19 июня, россияне в Санкт-Петербурге сыграют с Египтом. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ