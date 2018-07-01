Дзюба призвал партнеров по сборной России "умереть на поле" в матче с Испанией

Форвард сборной России Артем Дзюба - о матче 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании.

- Каждый из нас должен будет умереть на футболе поле. 95 минут, 100 минут - сколько надо будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку. Нужен будет этот командный дух, - сказал россиянин в интервью пресс-службе ФИФА. - В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем даже не на своем максимуме, а выше – на 200-300 процентов, то я уверен, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент. Будет очень тяжело. Нужно будет терпеть, сохранять спокойствие. Физически мы чувствуем себя очень хорошо. Главное, чтобы эту поддержку, эти эмоции мы обратили в неимоверную самоотдачу. Надеюсь, футбольный бог будет за нас в этом матче. И будет неплохо, если госпожа Удача тоже будет за нас.

🗣"Я верю в то, что у нас будет шанс"



О матче с Испанией #ESP рассуждает Артем Дзюба #RUS🎥👇 pic.twitter.com/5LfYnLOjlK – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)