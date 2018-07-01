Дзюба потерял голос после победы над Испанией

Нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что потерял голос после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира над Испанией (1:1, 4:3 пен.). 29-летний форвард отметился забитым мячом в первом тайме встречи, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой испанского защитника Пике в своей штрафной площади.

- Голос потерял, мне нечего сказать. Это чудо, мы верили в него и в Акинфеева, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).

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