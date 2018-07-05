Дзюба показал травмированный палец

Нападающий сборной России Артем Дзюба в своем Инстаграме продемонстрировал травмированный палец. 29-летний форвард заявил, что это повреждение не помешает ему проявить свои лучшие качества в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

- Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм не бывает... но даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит! - написал Дзюба на своем странице в Инстаграме.