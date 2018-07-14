16:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба поддержит Бельгию в матче за третье место ЧМ-2018


Нападающий сборной России  Артем Дзюба поддержит национальную команду Бельгии в матче чемпионата мира-2018 за третье место. Вместе с ним "красных дьяволов" поддержат президент Совета по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга Иван Никифоров и экс-нападающий "Зенита"  Александр Кержаков, переодевшийся по таком случаю в своего бывшего одноклубника бельгийца Акселя Витселя.

Я с гуру тенниса Иваном Никифоровым и легендой футбола Александром Витселем за Бельгию!!! - написал Дзюба в своем Инстаграме.

Бельгия - Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место - начало в 18.00 (время московское)

Бельгия - Англия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто лучший футболист чемпионата мира-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
Материалы других СМИ