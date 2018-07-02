20:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба подарил Хабибу футболку сборной России


Нападающий сборной России  Артем Дзюба подарил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами игроков национальной команды. Ранее боец ММА в своем Инстаграме поздравил российских футболистов с победой в матче 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании (1:1, 4:3 пен.). 

Форвард национальной сборной России  Артем Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях, - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.

Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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