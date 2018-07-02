Дзюба подарил Хабибу футболку сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами игроков национальной команды. Ранее боец ММА в своем Инстаграме поздравил российских футболистов с победой в матче 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании (1:1, 4:3 пен.).
- Форвард национальной сборной России Артем Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях, - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.
Форвард национальной сборной России Артем Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях. pic.twitter.com/qP5wz0gfHL– Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.
Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
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