Дзюба подарил Хабибу футболку сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами игроков национальной команды. Ранее боец ММА в своем Инстаграме поздравил российских футболистов с победой в матче 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании (1:1, 4:3 пен.).

- Форвард национальной сборной России Артем Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях, - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.