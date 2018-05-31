Дзюба подарил футболку болельщику. Тот не сдержал слез. Видео

Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча против Австрии (0:1) подарил футболку одному из болельщиков национальной команды, который находился на трибунах стадиона в Инсбруке. Парень из-за этого не смог сдержать эмоций.

Дзюба на 72-й минуте заменил Федора Смолова. Он вышел на поле в футболке сборной впервые за 598 дней.

Дзюба подарил футболку болельщику. Парень счастлив pic.twitter.com/vgbvDPywcQ – Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 30 мая 2018 г.

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