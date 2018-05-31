01:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзюба подарил футболку болельщику. Тот не сдержал слез. Видео

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Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча против Австрии (0:1) подарил футболку одному из болельщиков национальной команды, который находился на трибунах стадиона в Инсбруке. Парень из-за этого не смог сдержать эмоций.

Дзюба на 72-й минуте заменил Федора Смолова. Он вышел на поле в футболке сборной впервые за 598 дней.

Австрия - Россия

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SS-1525-Sergey

Детям подарки нравятся, ему и австриец майку кинул, тоже бы описался от счастья или слишком эмоциональный. Может просто от запаха пота, резануло в глазах, ведь бегал он в ней, как заведённый, без устали, как только на поле вышел.

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