Дзюба подарил футболку болельщику. Тот не сдержал слез. Видео

Нападающий сборной России Артем Дзюба после товарищеского матча против Австрии (0:1) подарил футболку одному из болельщиков национальной команды, который находился на трибунах стадиона в Инсбруке. Парень из-за этого не смог сдержать эмоций.
Дзюба на 72-й минуте заменил Федора Смолова. Он вышел на поле в футболке сборной впервые за 598 дней.
Дзюба подарил футболку болельщику. Парень счастлив pic.twitter.com/vgbvDPywcQ– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 30 мая 2018 г.
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SS-1525-Sergey
Детям подарки нравятся, ему и австриец майку кинул, тоже бы описался от счастья или слишком эмоциональный. Может просто от запаха пота, резануло в глазах, ведь бегал он в ней, как заведённый, без устали, как только на поле вышел.
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